Телеведущий Владимир Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом. Отрывок из интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм» опубликован на официальном сайте журналиста.

По его мнению, эта особенность страны сформировалась давно. «Почему французский язык был самым главным во времена Пушкина? (...) Французам, например, в голову не приходило переписываться, скажем, по-английски. Это ощущение того, что на нас смотрят сверху вниз, нас не очень признают, — это давняя история», — рассказал Познер.

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Однако внутренняя неуверенность страны приводит к обратному — внешнему проявлению чувства своего превосходства, «шапкозакидательству», убежден телеведущий. Наиболее яркий пример проявление комплекса неполноценности — отношения Москвы и Вашингтона, что стало наиболее заметно после того, как Советский Союз проиграл холодную войну и перестал существовать.

По словам Познера, россияне были убеждены, что мировое сообщество должно принять новую страну «с распростертыми объятиями», однако вскоре выяснилось, что Запад не готов к этому и нарушает достигнутые договоренности, например, о развитии НАТО на Восток. Этот процесс привел к обострению у граждан чувства антиамериканизма и недоверия к миру.

Ранее Познер предложил российским властям пойти на очень жесткие действия в отношении россиян, которые проявляют беспечность в связи с ситуацией с китайским коронавирусом на территории страны. По его мнению, россияне довольно беспечно относятся к распространению нового заболевания.

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