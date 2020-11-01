Познер посетовал на невозможность съездить к семье в Германию

Телеведущий Владимир Познер посетовал на то, что из-за текущих ограничений не имеет возможности съездить к семье в Германию. Комментарий опубликован на сайте «Познер Online».

По словам журналиста, проблема невозможности увидеться с родственниками «свербит [его] и сегодня». «Могу попасть, но должен четырнадцать дней быть в изоляции, что нереально. И это меня достает», — подчеркнул Познер.

Он пояснил, что в основном члены его семьи уже давно живут в Берлине, столице Германии. Также ведущий рассказал, что хотя и работает чаще всего из дома, испытывал нехватку общения с друзьями во время ограничений в Москве. «Мы очень общительные, у нас есть довольно узкий, но очень близкий круг друзей, с которыми мы очень любим посидеть, поужинать, поболтать», — добавил Познер.

Ранее Владимир Познер рассказал о любимых местах отдыха, а также о гастрономических привычках в поездках. Самым любимым местом отдыха журналист, имеющий французское гражданство, назвал город Биарриц на юго-западном побережье Франции. Ведущий добавил, что у него есть любимые места, куда всегда хочется возвращаться.

Познер родился в Париже в 1934 году, его матерью была француженка Жеральдин Люттен, а отцом сын эмигрантов Владимир Познер — старший. Несколько лет семья также жила в США и Германии. В 1985-1986 годах проводил телемосты с зарубежными странами из Ленинграда. С 2008 года журналист ведет на Первом канале авторскую передачу «Познер», а также снимает фильмы о путешествиях.