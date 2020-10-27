Познер прокомментировал слова ведущей Первого канала о ложной опасности COVID-19

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал высказывание в Instagram коллеги по Первому каналу Екатерины Андреевой. В общении с Daily Storm журналист выразил удивление тем, что ведущая сообщила о ложной опасности COVID-19.

«У меня есть удивление по поводу ее слов: человек, уже немолодой и весьма опытный, вдруг говорит, что коронавирус — ерунда. Это как-то несерьезно», — отметил он.

По словам Познера, каждый человек имеет право на любое высказывание, а привязка к каналу значения не имеет. Он пояснил, что не собирается осуждать коллегу, но выразил непонимание такой позиции у ведущей.

«Надеюсь, что никто из ее близких не заболеет или близких ее знакомых не умрет. Чтобы она сохранила свое заблуждение в чистоте, что это все ерунда», — добавил журналист.

Познер также рассказал, что у Первого канала очень строгая политика по поводу ношения масок. «Обязательно измеряют температуру, все ходят абсолютно в масках», — пояснил ведущий. Он уточнил, что при необходимости встречи в кабинете, особенно с начальством, также нужно сдать кровь.

Ранее Андреева опубликовала комментарий под постом бизнесмена Яна Яновского в Instagram. Автор призывал людей носить маски в театре, чтобы защитить окружающих.

Под публикацией она критически отозвалась об опасности коронавируса и оценила ситуацию фразой «примитивно дурят народ». По мнению ведущей, по всему миру уровень смертности не повысился и даже стал ниже. Позже Андреева удалила комментарий.