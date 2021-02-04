Главреда «Медиазоны» и еще 27 человек отправили в восьмиместную камеру

Арестованных за участие в несанкционированной акции протеста в Москве привозят в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово в Новой Москве. При этом автобусы с людьми по пять часов стоят на холоде у входа. Соответствующие подробности приводит в четверг, 4 февраля, «Подъем» в своем Telegram-канале.

По данным издания, на территорию ЦВСИГ, где нет условий для постоянного содержания задержанных, привезли и главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, однако только в 4:30 утра автобус с ним смог подъехать к зданию. Таким образом, журналист провел в машине не менее трех часов, после чего его отправили в переполненную камеру.

Как сообщают другие арестованные в беседе с «Медиазоной», в салонах автобусов холодно, поскольку в целях экономии топлива водители выключают двигатели. При этом выйти по нужде люди могут только после настойчивых просьб.

«Подъем» уточняет, что некоторых арестованных уже завели в здание: 28 человек содержатся в восьмиместной камере, где также расположены двухъярусные металлические кровати без матрасов. Появилась информация, что всего в автобусе они провели 16 часов. В настоящее время арестованные продолжают ожидание. На фотографиях, размещенных каналом, можно заметить и Смирнова, стоящего у двери камеры.

Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова арестовали на 25 суток за ретвит шутки. В сообщении, которое ретвитнул главред, содержалась информация о времени и месте проведения несогласованной акции в поддержку Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), которая прошла 23 января.

Акции в поддержку Навального прошли в России 2 февраля, а также 31 и 23 января. Протесты провели в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саратове, Челябинске, Екатеринбурге, Якутске и других крупных городах.