Главреда «Медиазоны» арестовали за ретвит шутки

Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова арестовали на 25 суток за ретвит шутки. Об этом сообщается на сайте издания.

По данным «Медиазоны», причиной для возбуждения административного дела стал ретвит шутки о внешнем сходстве Смирнова с лидером группы «Тараканы» Дмитрием Спириным.

В сообщении, которое ретвитнул главред «Медиазоны», содержалась информация о времени и месте проведения несогласованной акции в поддержку Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), которая прошла 23 января.

Смирнова признали виновным в повторном нарушении правил проведения митинга. Максимальное наказание за подобное нарушение составляет 30 суток ареста.

30 января Смирнова рядом с его домом задержали сотрудники полиции. Сообщалось, что ему вменялось нарушение митингового законодательства, протокол был составлен по статье 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). В тот же день его отпустили под обязательство о явке в суд.

Акции в поддержку Навального прошли в России 2 февраля, а также 31 и 23 января. Протесты провели в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саратове, Челябинске, Екатеринбурге, Якутске и других крупных городах.