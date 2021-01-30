Главреда «Медиазоны» отпустили из полиции

Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова отпустили из отдела полиции под обязательство о явке в суд. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Алан Гамазов.

«Только что вышли из ОВД под обязательство о явке в суд для рассмотрения протокола», — сказал Гамазов.

Протокол составлен по части 8 статьи 20.2 КоАП, суд в Москве рассмотрит его 3 февраля.

Ранее 30 января сообщалось, что главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов задержан сотрудниками полиции в Москве, задержание произошло рядом с домом журналиста.

8 июля 2020 года полицейские задержали издателя «Медиазоны», участника арт-группы «Война» и Pussy Riot Петра Верзилова. Днем ранее следователи допросили его о двойном гражданстве и отпустили под подписку о невыезде. На него завели уголовное дело за то, что он не сообщил о наличии иностранного гражданства.