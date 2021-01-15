Варламова и Верзилова освободили из «отельного ареста» в Южном Судане

Блогер Илья Варламов сообщил, что троих россиян, среди которых его супруга Любовь, освободили во второй раз в Южном Судане. В Telegram-канале он пояснил, что его спутников задержали повторно и держали на военной базе в Джубе.

«Все на свободе. Теперь осталось улететь из этого прекрасного места!» — написал блогер утром 15 января. Перед этим он уточнял, что они вместе с издателем «Медиазоны» Петром Верзиловым заперты в отеле в центре Джубы в ожидании получения результатов тестов на коронавирус.

Власти объяснили, что только после этого им разрешат покинуть страну. Варламов описал ситуацию, в которой оказался с Верзиловым, как «отельный арест».

Ранее блогер рассказал, что трое россиян, которые путешествовали вместе с ними — директор Европейской Гимназии Иван Боганцев, предприниматель Вадим Гинзбург и жена блогера Любовь Варламова — оставались на военной базе в Джубе. По его словам, это предположение, так как связаться с ними не удается, а геолокация оборвалась именно там. Вместе с туристами был представитель министерства печати Южного Судана.

Ожидается, что все пятеро вылетят из Южного Судана в Россию 15 января. Эту информацию подтвердили в российском посольстве в Уганде. По словам блогера, власти Южного Судана намерены депортировать их.

О первом задержании и угрозе ареста стало известно 13 января. Тогда компанию путешественников встретили военные в аэропорту города Капоэта. Оттуда россияне намеревались вылететь в столицу Южного Судана Джубу.

Силовики увидели пульт от дрона, после чего сняли их с рейса и задержали, а технику конфисковали. Через несколько часов ареста в отдельной камере военные все-таки освободили россиян. Позже губернатор провинции Восточная Экватория в Южном Судане Луис Лобонг Лохор принес извинения за произошедшее.