Россия прокомментировала арест Варламова и Верзилова в Южном Судане

Блогер Илья Варламов и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, арестованные в Южном Судане, обратились за помощью в российское посольство в Уганде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в дипмиссии.

Дипломаты отметили, что уже выясняют подробности случившегося. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала РИА Новости, что российские дипломаты уже делают все, чтобы освободить задержанных.

По словам Варламова, среди задержанных — его жена Любовь и двое их спутников из России, один из них — директор Европейской гимназии Иван Боганцев. Компания путешественников находилась в аэропорту города Капоэта, чтобы вылететь оттуда в Джубу, столицу Южного Судана.

Варламов объяснил, что военные решили, что они запускали дрон, из-за чего сняли их с рейса и задержали. Позже блогер добавил, что всем путешественникам объявили, что они арестованы. Военные обещают, что вскоре проведут «полный досмотр» каждого из них. Блогер добавил, что у них забрали личные вещи.

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