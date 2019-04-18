Самая популярная ЖЖ-блогерша ответила на «тупую критику» Варламова

ЖЖ-блогер Елена Миронова, известная как Лена Миро, назвала критику Ильи Варламова, заявившего, что у «Живого Журнала» в нынешнем виде нет будущего, тупой. По ее мнению, ЖЖ «могут хоронить сколько угодно», однако рост аудитории платформы говорит об обратном. Свою позицию она изложила в онлайн-дневнике.

Миро считает, что, в отличие от Facebook, Instagram и YouTube, которым симпатизирует Варламов, администрация ЖЖ не банит «не только за дело, но и просто так».

«Как можно сравнивать Facebook, где затыкают рот, и ЖЖ, где ты можешь говорить все, что считаешь нужным, я даже не представляю. В YouTube банят Парфенова и Дудя. В Instagram — Кадырова. Telegram — рассадник ботов и симоньяновской школоты. А из Facebook даже Тему Лебедева на три месяца выпилили», — написала блогерша.

Она называет «Живой Журнал» «единственным островком не только здравомыслия, адекватной техподдержки, но и свободы». «Не нарушай законы РФ, и тебе никто ничего не сделает», — пришла к выводу Миронова.

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По оценке Миро, после январского переформатирования площадки аудитория ее дневника выросла до 3 миллионов пользователей. «Способен ли дать Instagram или Facebook такие цифры? Конечно же, нет — только если покупать ботов, как черные дыры публичных шоу», — подытожила она.

Ранее на критику Варламова ответила главный редактор ЖЖ Наталья Арефьева. По ее словам, «Живой Журнал» продолжает развиваться и готовится представить обновления. В конце весны блог-платформа внедрит систему грантов, а летом запустит мобильное приложение.

После обновления площадки в январе ежемесячная аудитория ЖЖ за январь превысила 50 миллионов человек, 33 миллиона из которых — читатели из России, сказала Арефьева.

Интервью с Варламовым вышло на «Ленте.ру» 18 апреля. В нем он заявил, что сервис не поспевает за изменениями, которые диктует время. Варламов назвал ЖЖ «экосистемой за забором» и сравнил сервис онлайн-дневников с Северной Кореей. «Что-то у них, наверное, хорошо, но ни туда никто не попадает, ни оттуда никто не уходит, варятся они там в своем соку», — заметил он.

«Живой Журнал» — крупнейшая в России блог-платформа с ежемесячной аудиторией более 48 миллионов человек. Сервис был запущен в 1999 году. В апреле ЖЖ исполнилось 20 лет.

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