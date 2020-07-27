Варламов переболел коронавирусом и перечислил его нетипичные симптомы

Известный блогер Илья Варламов переболел коронавирусом. В публикации на своем сайте он раскрыл подробности лечения, а также перечислил нетипичные симптомы инфекции, с которыми столкнулся лично.

По словам блогера, он почувствовал усталость, небольшую тошноту и жар после интенсивной спортивной тренировки и посчитал недомогание последствием физической нагрузки. Ночью Варламов плохо спал и много раз просыпался «то от холода, то от адской жары».

Утром следующего дня он почувствовал себя плохо, однако температуры не было: «Тело немного ломило, словно после похмелья, голова была тяжелой». В течение дня температура у блогера повышалась, а к вечеру поднялась до 38. Варламов отметил, что у него не было никаких других симптомов болезни: «Кашля нет, запахи различаю, вкусом наслаждаюсь, даже есть определенная бодрость». Он подчеркнул, что чувствовал себя хорошо, однако жар не спадал.

Варламов проконсультировался с врачом, который, выслушав его рассказ, на 99 процентов был уверен, что блогер заразился коронавирусом. Доктор прописал лечение, а Варламов «самоизолировался дома и начал с комфортом болеть». «Если на пятый день температура не спадет, надо делать КТ и смотреть, что в легких, но у 80 процентов заболевших все ограничивается температурой на несколько дней. Это и есть так называемое "бессимптомное течение"», — объяснил блогер.

К вечеру третьего дня его температура внезапно опустилась до 35,8. Варламов уточнил, что не ощущал ни ее повышения, ни понижения. Несколько дней блогер «благополучно смотрел сериальчики дома, температура больше не возвращалась, никаких других симптомов не было». На восьмой день он впервые вышел из дома на прием к врачу, в заключении компьютерной томографии сообщалось, что он заразился вирусной инфекцией, «с высокой вероятностью COVID-19», однако болезнь находилась «в фазе разрешения».

На следующий день на ноге Варламова появилась сыпь. «Доктор объяснил, что это запоздалая реакция, такое бывает даже после выздоровления, и не надо беспокоиться. Сыпь прошла наутро и больше не возвращалась», — объяснил блогер.

Через месяц он сдал анализ на антитела, тест был позитивным. Варламов отметил, что никто из людей, с которыми он общался, даже жена, с которой они спали на одной кровати, не заразился коронавирусом.

Ранее Варламов раскритиковал меры общественной безопасности в российских городах, назвав их абсолютно бесполезными. По его мнению, почти любое ограждение в городе мешает полноценной жизни, используется как средство манипуляции массовым сознанием и является глупой растратой бюджетных средств.