Илью Варламова и Петра Верзилова арестовали в Южном Судане

Блогера Илью Варламова и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова арестовали в Южном Судане. Вместе с ними местные военные задержали еще нескольких человек, говорится на сайте Varlamov.ru.

По словам Варламова, в список задержанных также попали его жена Любовь и двое их спутников из России. Как сообщает издание «Подъем», среди задержанных — директор Европейской гимназии Иван Боганцев.

Военных заинтересовал пульт от дрона

Компания путешественников находилась в аэропорту города Капоэта, чтобы вылететь оттуда в Джубу, столицу Южного Судана. «Приехали какие-то военные или чекисты местные, которые начали обыскивать наш багаж. И они увидели пульт от дрона, а дрон у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде», — сообщил Варламов.

Он объяснил, что солдаты решили, будто россияне запускали дрон, из-за чего их сняли с рейса и задержали. Варламов заверил, что дрона у него не было и съемки не велись, так как гаджет давно остался у силовиков в Уганде, соседней африканской стране. Руководитель «Яндекс.Лавки», в прошлом издатель и журналист Илья Красильщик написал в Facebook, что дрон Варламова был конфискован угандийской таможней, и 11 января он забирал его в аэропорту.

У россиян попытались отнять телефоны

Позже блогер добавил, что всем путешественникам объявили, что они арестованы. «Мы сейчас находимся в каком-то непонятном отделении. Они попытались забрать телефоны, но мы им не отдаем телефоны», — уточнил Варламов. По его словам, военные также попытались отобрать деньги и технику «до разбирательств».

Пока Варламов продолжает делать публикации в соцсетях, в том числе фотографии из места, где их удерживают местные силовики. По его мнению, арест стал следствием «обиды» военных на то, что его дрон конфисковали «угандийские коллеги». «Когда увидели пульт, то у них загорелись глаза. А тут оказалось, что дрона нет», — пояснил блогер.

Россияне показали камеру, в которой их содержат

Позже Верзилов опубликовал видео, в котором сообщил, что их перевели в отдельную камеру, где есть стулья, ржавая кровать и телевизор. Он уточнил, что в Южном Судане они находились как туристы. По словам Верзилова, задержавшие их люди продолжают грозиться отобрать у них телефоны.

Варламов также сообщил, что, по данным силовиков, что у россиян не было разрешения на съемку от местного министерства дикой природы. По словам блогера, у них отобрали личные вещи и пообещали вскоре провести «полный досмотр» каждого из задержанных. Варламов уточнил, что они уже позвонили в российское посольство.

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