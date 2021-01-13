Арестованный в Южном Судане Варламов показал свою «VIP-камеру»

Блогер Илья Варламов, арестованный 13 января в Южном Судане, показал свою «VIP-камеру». Он записал ролик из помещения, в которое его перевели вместе с остальными задержанными, и опубликовал его в личном Telegram-канале.

«Нас перевели в какую-то VIP-камеру, где есть телевизор, и мы ждем какого-то полного досмотра. Телевизор — это единственное, что здесь есть современное, потому что все остальное — это обваленный потолок, все в паутине, каких-то жуках, и ржавая кровать стоит», — показал обстановку Варламов.

Арестованный добавил, что на стене находится «гнездо для каких-то животных». «Пока мы ждем, мы позвонили в посольство… Непонятно, что происходит», — заключил блогер.

Илью Варламова арестовали в Южном Судане вместе с его женой Любовью, издателем «Медиазоны» Петром Верзиловым и еще двумя спутниками. Компания путешественников находилась в аэропорту города Капоэта, чтобы вылететь оттуда в столицу Южного Судана Джубу.

По словам Варламова, в один момент приехали местные военные и начали обыскивать путешественников. Увидев у них пульт от дрона, они сняли их с рейса и задержали.