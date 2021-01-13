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Губернатор в Южном Судане извинился перед Варламовым и Верзиловым за арест

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Илья Варламов
Илья Варламов
Фото: @varlamov

Губернатор провинции Восточная Экватория в Южном Судане Луис Лобонг Лохор извинился перед блогером Ильей Варламовым и издателем «Медиазоны» Петром Верзиловым за их задержание. Об этом сам Верзилов рассказал «Медиазоне».

Он отметил, что к ним приехал один из руководителей национальной службы безопасности и передал телефон, по которому с россиянами поговорил губернатор. В своей речи чиновник трижды подчеркнул, что приносит извинения за инцидент от имени президента страны Сальваторе Киира. Кроме того, он пообещал расследовать случившееся.

13 января стало известно, что Илью Варламова арестовали в Южном Судане вместе с женой Любовью, издателем «Медиазоны» Петром Верзиловым и еще двумя спутниками. Компания путешественников находилась в аэропорту города Капоэта, чтобы вылететь оттуда в столицу Южного Судана Джубу.

У путешественников увидели пульт от дрона, сняли их с рейса и задержали, а технику конфисковали. Позже россиянам заявили, что они арестованы.

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