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Посольство России раскрыло планы Варламова и Верзилова после ареста

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Илья Варламов и Петр Верзилов
Илья Варламов и Петр Верзилов
Фото: @petyaverzilov

Блогер Илья Варламов, издатель «Медиазоны» Петр Верзилов и еще трое россиян, ранее задержанные в Южном Судане, планируют улететь оттуда 15 января. Их планы раскрыли в российском посольстве в Уганде. Информацию об этом публикует РИА Новости.

Отмечается, что у россиян нет никаких жалоб.

13 января стало известно, что Варламова арестовали в Южном Судане вместе с женой Любовью, Верзиловым и еще двумя спутниками. Компания путешественников находилась в аэропорту города Капоэта, чтобы вылететь оттуда в столицу Южного Судана Джубу.

У путешественников увидели пульт от дрона, сняли их с рейса и задержали, а технику конфисковали. Позже россиянам заявили, что они арестованы. Через несколько часов их освободили. Позднее губернатор провинции Восточная Экватория в Южном Судане Луис Лобонг Лохор извинился перед россиянами.

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