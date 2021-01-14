Посольство России раскрыло планы Варламова и Верзилова после ареста

Блогер Илья Варламов, издатель «Медиазоны» Петр Верзилов и еще трое россиян, ранее задержанные в Южном Судане, планируют улететь оттуда 15 января. Их планы раскрыли в российском посольстве в Уганде. Информацию об этом публикует РИА Новости.

Отмечается, что у россиян нет никаких жалоб.

13 января стало известно, что Варламова арестовали в Южном Судане вместе с женой Любовью, Верзиловым и еще двумя спутниками. Компания путешественников находилась в аэропорту города Капоэта, чтобы вылететь оттуда в столицу Южного Судана Джубу.

У путешественников увидели пульт от дрона, сняли их с рейса и задержали, а технику конфисковали. Позже россиянам заявили, что они арестованы. Через несколько часов их освободили. Позднее губернатор провинции Восточная Экватория в Южном Судане Луис Лобонг Лохор извинился перед россиянами.