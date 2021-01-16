Варламов вернулся в Россию без Верзилова

Блогер и фотограф Илья Варламов вернулся в Россию, при этом издатель «Медиазоны» Петр Верзилов пока остается в Африке. Об этом РИА Новости сообщил главный редактор издания Сергей Смирнов.

«Он до сих пор еще в Африке. Варламов вернулся, а Верзилов остался в Африке», — рассказал журналист. По его словам, Варламов прибыл без Верзилова из-за того, что у всех из компании туристов было разное время отъезда, и они полетели не на одном рейсе.

Смирнов добавил, что ему неизвестно, как долго Верзилов планирует оставаться в Африке. Главред подчеркнул, что у издателя нет обратных билетов.

Варламов подтвердил агентству, что вернулся в Россию. На вопрос, будет ли он обращаться из-за ситуации в Южном Судане в полицию или МИД, он ответил, что пока конкретных планов нет.

За несколько дней группу путешественников из России дважды задерживали в Южном Судане. Помимо Варламова и Верзилова в Африке находились директор Европейской Гимназии Иван Боганцев, предприниматель Вадим Гинзбург и жена блогера Любовь Варламова.

Сначала их встретили военные в аэропорту города Капоэта. Силовики увидели пульт от дрона, после чего конфисковали технику. Через несколько часов ареста в отдельной камере военные все-таки освободили россиян. Во второй раз блогера и издателя заперли в отеле в центре Джубы в ожидании получения результатов тестов на коронавирус. Это было требование властей для вылета из страны.

При этом троих оставшихся россиян задержали на улице и доставили на военную базу, где они провели ночь. Вместе с туристами был представитель Министерства печати Южного Судана. Утром 15 января Варламов сообщил, что теперь все они на свободе и планируют вылететь из страны.