Петра Верзилова задержали после эфира на «Эхе Москвы»

Издатель «Медиазоны», участник арт-группы «Война» и Pussy Riot Петр Верзилов был задержан после эфира на радиостанции «Эхо Москвы». Об этом сам медиаменеджер сообщил в Twitter.

По словам Верзилова, в настоящее время его везут на шестой по счету обыск. Верзилов подчеркнул, что задержание проводили сотрудники Следственного комитета России.

7 июля следователи допросили издателя «Медиазоны» по делу о его двойном гражданстве и отпустили под подписку о невыезде. На него завели уголовное дело за то, что он не сообщил о наличии иностранного гражданства.

У Верзилова есть гражданство Канады. Согласно Уголовному кодексу России, за неуведомление ему грозит штраф до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до одного года, либо до 400 часов обязательных работ.

По словам адвоката медиаменеджера Леонида Соловьева, факт двойного гражданства не скрывался, а уведомление не подавалось потому, что информация была опубликована в СМИ. На допросе Верзилов не признал вину.

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