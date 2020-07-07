Верзилов не признал вину по делу о двойном гражданстве

Следователи допросили издателя «Медиазоны» Петра Верзилова по делу о его двойном гражданстве и отпустили под подписку о невыезде. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката медиаменеджера Леонида Соловьева.

По словам защитника, Верзилов не признал вину — издатель не скрывал факт двойного гражданства, а подавать уведомление не стал лишь потому, что о его канадском паспорте и так сообщалось в СМИ.

Адвокат также уточнил, что передал следователю ходатайство о прекращении дела Верзилова в связи с малозначительностью его деяния и отсутствием общественной опасности.

6 июля сообщалось, что на Верзилова завели уголовное дело. Его подозревают в том, что он не сообщил соответствующим органам о наличии иностранного гражданства. Согласно Уголовному кодексу, Верзилову грозит штраф до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до одного года, либо до 400 часов обязательных работ.

Как пояснили в «Медиазоне», отец издателя жил в Канаде, а сам Петр Верзилов учился там в школе, после чего и получил гражданство этой страны.

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