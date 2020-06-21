Стало известно о возможном аресте Верзилова за мелкое хулиганство

Издателю «Медиазоны», участнику арт-группы «Война» Петру Верзилову грозит арест за мелкое хулиганство. Об этом сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, передает ТАСС.

«Петру полиция ожидаемо оформляет протокол о мелком хулиганстве», — рассказал Чиков. Он добавил, что максимальное наказание по этой статье — до 15 суток ареста.

Ранее сообщалось, что Петр Верзилов задержан в Москве в рамках проверочных мероприятий об экстремизме. Утром 21 июня к Верзилову пришли с обыском. Он не открыл дверь, силовикам пришлось ее вскрыть.

Верзилов перестал выходить на связь с утра 21 июня. Издание Baza публиковало видео, на котором, как говорится в записи, запечатлен процесс взлома полицейским двери в подъезд дома, где живет Верзилов. Сам он сообщал, что у него «дверь ломают».

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