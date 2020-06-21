Верзилов из Pussy Riot написал о взломе своей квартиры и исчез

Неизвестные выломали дверь квартиры участника группы Pussy Riot Петра Верзилова, пишет «Медиазона». Активист сообщил об этом изданию, после чего исчез.

Отмечается, что в 7:16 по московскому времени Верзилов написал: «У меня дверь ломают». С того момента на связь он не выходил. По словам очевидцев, к дому активиста приходили около десяти человек и ломали дверь. Местонахождение активиста сейчас неизвестно.

В апреле Верзилова арестовали за незаконное ношение форменной одежды сотрудника полиции и нарушение режима самоизоляции. Он и еще три человека что-то прятали в газоне под деревом в Хохловском переулке, а сам Верзилов танцевал.

В сентябре 2018-го Верзилов был отравлен. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии и позднее перевезен в клинику в Берлин. Местные врачи подтвердили версию об отравлении. После выписки активист предположил, что за произошедшим может стоять Главное разведывательное управление.

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