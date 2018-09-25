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Петр Верзилов поведал о своем состоянии после отравления

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Петр Верзилов

Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов впервые рассказал о своем состоянии после отравления. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Только третий день в относительном сознании, а перед тем 12 дней, как в черной дыре. Провожу дни в дружной компании чудесных ядов. Но ни полоний-210, ни "Новичок", а что-то новое и удивительное!» — сообщил он, поблагодарив всех пожелавших ему выздоровления.

Верзилова госпитализировали в тяжелом состоянии 11 сентября. Медики диагностировали у него симптомы сильного отравления и заподозрили вертебро-базилярную недостаточность — предынсультное состояние. Анализ крови показал отсутствие в его организме наркотических веществ. 15 сентября активист пришел в сознание, после чего его перевезли в клинику в Берлине. Местные врачи также подтвердили версию об отравлении.

18 сентября стало известно, что активист участвовал в расследовании обстоятельств смерти российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР): оно проводилось параллельно тому, что было организовано бывшим владельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Верзилов нашел деньги на операцию и искал людей, готовых работать на месте. Из-за отравления графики публикации первых результатов были сдвинуты.

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