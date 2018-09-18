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Отравление Верзилова помешало представить расследование гибели россиян в ЦАР

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Петр Верзилов

Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов участвовал в расследовании обстоятельств смерти российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР), сообщается в Telegram-канале издания «Проект».

Двое знакомых Верзилова рассказали журналистам, что он близко дружил с погибшим режиссером Александром Расторгуевым и принял участие в расследовании убийства — оно проводилось параллельно тому, что было организовано бывшим владельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским, и никак с ним не связано. Активист нашел деньги на операцию и искал людей, готовых работать на месте. В этом ему помогли связи в правозащитной сфере. В частности, в некоммерческой организации The Voice Project, один из сотрудников которой много раз бывал в ЦАР.

Первые результаты работы должны были опубликовать на этой неделе, но из-за отравления Верзилова графики могут сдвинуть, отмечает издание.

Об отравлении Верзилова стало известно 13 сентября, спустя два дня после госпитализации. Он находился в реанимации. Медики диагностировали у него симптомы сильного отравления и заподозрили вертебро-базилярную недостаточность — предынсультное состояние. Анализ крови показал отсутствие в его организме наркотических веществ. Когда активист пришел в сознание, его перевезли в клинику в Берлине. Местные врачи также подтвердили версию об отравлении. Диагноз ему до сих пор не поставили.

Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской Республике 31 июля. Они поехали в страну для подготовки материала о деятельности в ЦАР российской частной военной компании «Вагнер». В организации поездки участвовал «Центр управления расследованиями» (ЦУР), связанный с Ходорковским. После гибели россиян ЦУР прекратил свое существование. Ходорковский объявил о создании расследовательской команды, которая должна представить результаты своей работы по делу о смерти журналистов до конца этого года.

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