«Центр управления расследованиями» прекратил работу после гибели журналистов в ЦАР

«Центр управления расследованиями» (ЦУР) прекратил работу после гибели в Центральноафриканской Республике российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Об этом в своем Facebook рассказал главный редактор ЦУР Андрей Коняхин.

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«ЦУРа больше нет. И меня как главного редактора. Не могу больше написать ни слова о том, что не связано с убийством наших друзей в Африке. Это не профессиональная деформация. Просто не хочу думать ни о чем другом. И не буду, пока не найду всех причастных», — написал он.

Коняхин добавил, что берет на себя всю ответственность за за гибель репортеров и в качестве независимого корреспондента «будет искать этих тварей, которые убили группу».

27 августа агентство ФАН обнародовало фрагменты переписки, которую вели члены съемочной группы с Андреем Коняхиным и другими сотрудниками центра накануне и во время поездки. Автор материала Алексей Громов делал вывод, что ЦУР халатно отнесся к обеспечению безопасности журналистов на время командировки. В частности, указывалось, что Коняхин дал им задание — сжечь аккредитации на камеру. Главред ЦУР заявил, что в чате велась только часть коммуникации, а основные вопросы решались по телефону.

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