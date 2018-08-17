Водитель рассказал свою версию убийства российских журналистов в ЦАР

«Новая газета» опубликовала фрагменты стенограммы показаний водителя, выжившего после нападения на российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в ЦАР.

Издание отмечает, что ставит под большое сомнение аутентичность данных материалов, «однако в целях расследования считает важным огласить их».

В стенограмме журналист местной газеты Palmares Centrafrique расспрашивает шофера Бенвеню Ндувокему о нападении на автомобиль, в котором находились журналисты, и об их убийстве. По словам мужчины, на блокпосту в Сибю их остановили бойцы республиканской армии (FACA).

Изначально он говорил, что это произошло в 18:00 по местному времени, однако затем изменил показания, назвав другое время — 20:45.

Водитель сообщил, что военные посоветовали россиянам воздержаться от поездки в Бамбари в вечернее время, порекомендовав переночевать в Сибю. Он отметил, что они согласились переночевать, но затем сказали ему ехать в поселок Декое, находящийся в другой стороне от Бамбари. Ндувокема утверждает, что по дороге двое из них надели на головы «военные головные уборы» и достали пистолеты.

В 21:50 их пикап «остановили пятеро вооруженных до зубов людей, которые приказали всем выйти из машины». Шофер утверждает, что его отвели в сторону, связали, а в рот засунули кляп.

Журналистов, по его словам, отвели в сторону. Между ними и неизвестными «продолжался разговор на повышенных тонах». После этого раздался выстрел, потом другой. Рядом с телом третьего россиянина лежал нож.

Ндувокема утверждает, что его сильно избили, после чего неизвестные забрали вещи россиян и скрылись.

«Новая газета» также рассказала, что стенограмму показаний водителя распространяет редактор Palmares Centrafrique Сен-Реджис Зоумири, предлагая купить и другие материалы за сумму от 500 до тысячи евро.

О гибели журналистов стало известно 31 июля. В МИД России подтвердили, что погибли журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Российское посольство не было проинформировано об их пребывании в республике.

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