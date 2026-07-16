В Банке Англии объяснили отсутствие необходимости бороться с инфляцией

Зампред Банка Англии Бриден: Слабость британской экономики не даст инфляции разогнаться

Слабость британской экономики и, в частности, местного рынка труда, снижает вероятность ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) в королевстве. Такие объяснения отсутствия необходимости повышения ставок на фоне ситуации на Ближнем Востоке привела зампредседателя Банка Англии Сара Бриден. «Экономические перспективы у нас довольно сдержанные, а на рынке труда наблюдается избыток свободных ресурсов. Это означает, что вероятность закрепления последствий данного шока и возникновения инфляционной динамики, требующей от нас ответных мер, невелика», — сказала она в интервью Bloomberg.

Как отмечает агентство, Бриден относится к числу сторонников более мягкой ДКП. До начала иранского конфликта она выступала за снижение ставок, а сейчас подчеркивает, что если бы не последствия боевых действий, инфляция уже вернулась бы к целевому уровню в 2 процента.

В мае годовая инфляция в Великобритании находилась на минимальных более чем за год уровнях в 2,8 процента, тогда как еще в сентябре 2025-го составляла 3,8 процента. Ставка Банка Англии с прошлого декабря остается на уровне 3,75 процента.

Британская инфляция сейчас существенно ниже, чем, например, в США, где допускают и повышение ставок, поскольку темпы роста цен там достигли 4 процентов, а бензин вновь начал дорожать.