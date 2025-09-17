Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:10, 17 сентября 2025Экономика

Инфляция в Великобритании оказалась максимальной за полтора года

Инфляция в Великобритании составила в августе максимальные за полтора года 3,8 %
Дмитрий Воронин

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Потребительские цены в Великобритании выросли в августе на 3,8 процента в годовом выражении, оставшись на максимальном с января 2024-го, то есть более чем за полтора года, уровне. Об этом сообщает Trading Economics.

Отмечается, что для жилья и коммунальных услуг показатель оказался почти вдвое большим, составив 7,4 процента, продукты питания и безалкогольные напитки подорожали в королевстве на 5,1 процента.

В целом фиксируемая Лондоном инфляция начиная с мая остается стабильной, находясь в пределах 3,5-3,8 процента, в то время как в конце 2022-начале 2023 года колебалась от 10,1 до 11,1 процента.

Рекордные с 1981 года уровни роста цен пришлись на недолгий период премьерства Лиз Трасс, которая вынуждена была уйти в отставку, уступив кресло главы правительства Риши Сунаку, пообещавшему британцам «снизить стоимость жизни и дать людям финансовую стабильность».

К сентябрю 2024 года инфляция в Великобритании достигла 1,7 процента, но затем вновь начала расти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Постсоветская страна полностью погасила долг перед Россией

    Найдена связь между низким либидо у мужчин и сладостями

    Стало известно о подготовке Европы к введению санкций против китайского бизнеса

    Оценена вероятность заражения питомца простудой от хозяина

    Названа причина крушения самолета «Ангары» под Тындой

    Скоро у России обязательно появится аналог Starlink

    Стало известно о желании Пашиняна убрать Арарат с герба Армении

    Военкор заявил о взрывах на одном из главных узлов снабжения ВСУ

    Российские подростки поставили инвалида на колени и избили ради лайков

    Опубликованы кадры с места второго за три дня взрыва в пятиэтажке российского города

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости