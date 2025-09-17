Инфляция в Великобритании оказалась максимальной за полтора года

Инфляция в Великобритании составила в августе максимальные за полтора года 3,8 %

Потребительские цены в Великобритании выросли в августе на 3,8 процента в годовом выражении, оставшись на максимальном с января 2024-го, то есть более чем за полтора года, уровне. Об этом сообщает Trading Economics.

Отмечается, что для жилья и коммунальных услуг показатель оказался почти вдвое большим, составив 7,4 процента, продукты питания и безалкогольные напитки подорожали в королевстве на 5,1 процента.

В целом фиксируемая Лондоном инфляция начиная с мая остается стабильной, находясь в пределах 3,5-3,8 процента, в то время как в конце 2022-начале 2023 года колебалась от 10,1 до 11,1 процента.

Рекордные с 1981 года уровни роста цен пришлись на недолгий период премьерства Лиз Трасс, которая вынуждена была уйти в отставку, уступив кресло главы правительства Риши Сунаку, пообещавшему британцам «снизить стоимость жизни и дать людям финансовую стабильность».

К сентябрю 2024 года инфляция в Великобритании достигла 1,7 процента, но затем вновь начала расти.