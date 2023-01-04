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17:49, 4 января 2023Экономика

Риши Сунак пообещал сократить инфляцию в Великобритании вдвое

Британский премьер Сунак пообещал, что в 2023-м инфляция в стране сократится вдвое

Фото: Peter Nicholls / Reiters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал добиться того, чтобы в 2023 году инфляция в стране сократилась вдвое, пишет ТАСС.

«В первую очередь в этом году мы вдвое сократим инфляцию, чтобы снизить стоимость жизни и дать людям финансовую стабильность», — подчеркнул премьер. По итогам ноября 2022 года рост потребительских цен в Великобритании замедлился до 10,7 процента с рекордных 11,1 процента в октябре, сообщала Национальная статистическая служба страны (ONS).

Драйвером инфляции продолжают оставаться растущие тарифы на жилищно-коммунальные услуги — в основном за счет стоимости электроэнергии, газа и других видов топлива. Кроме того, сильное влияние на динамику оказало подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, уточнили в ONS.

В своем обращении к британцам Сунак также обещал принятие новых законов, которые позволят решить проблему нелегальных мигрантов, переправляющихся в страну через Ла-Манш на надувных лодках. Главными задачами для правящей Консервативной партии, по его словам, будет развитие экономики, снижение национального долга и улучшение работы Национальной системы здравоохранения.

1 января Министерство иностранных дел Великобритании уведомило о прекращении импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России.

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Софья Ермакова
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