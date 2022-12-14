В Великобритании замедлилась инфляция

ONS: в ноябре годовая инфляция в Великобритании замедлилась до 10,7%

В ноябре годовой рост потребительских цен в Великобритании замедлился до 10,7 процента с рекордных 11,1 процента в октябре. Об этом сообщает Национальная статистическая служба страны (ONS).

Драйвером инфляции продолжают оставаться растущие тарифы на жилищно-коммунальные услуги — в основном за счет стоимости электроэнергии, газа и других видов топлива. Кроме того, сильное влияние на динамику оказало подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков (плюс 16,4 процента), из которых сильнее всего подорожали крупы и хлеб. Наоборот, понижающее влияние оказали изменения роста цен на транспорт, особенно на моторное топливо, а также на подержанные автомобили. Компенсирующий эффект также оказало замедление роста цен на табак, одежду, обувь и на алкоголь в ресторанах и пабах.

Итоговый показатель оказался на 0,2 процентных пункта ниже, чем ожидали аналитики, и, скорее всего, свидетельствует о том, что пик инфляции уже пройден, пишет Bloomberg. Замедление роста цен произошло после почти непрерывного ускорения за последние полтора года. При этом инфляция по-прежнему остается на опасно высоком уровне, что непосредственно сказывается на состоянии домохозяйств и бизнеса, заявил экономист Сурен Тиру.

Агентство отмечает, что 15 декабря по итогам заседания Банк Англии в девятый раз за год повысит ключевую процентную ставку, чтобы сдержать рост цен. Экономисты ожидают, что инфляция вернется к целевому показателю в два процента в первой половине 2024 года.

Рост потребительских цен стал замедляться и в других странах. Так, годовой рост цен в Германии составил 10 процентов против 10,4 процента месяцем ранее, а в США инфляция затормозилась до 7,1 процента против 7,7 процента в октябре.

О том, что в настоящее время глобальная инфляция достигла максимума и в ближайшие месяцы должна начать замедляться, ранее предупреждали опрошенные газетой Financial Times экономисты. По их мнению, о будущем снижении роста цен свидетельствует падение с пиковых значений стоимости сырьевых товаров и их доставки, а также улучшение инфляционных ожиданий населения.