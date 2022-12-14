Большинству работников российских компаний понадобилась помощь психолога

HeadHunter: 68 процентов россиян назвали помощь психолога важным требованием к соцпакету

Помощь психолога стала распространенным требованием россиян к соцпакету, предоставляемому работодателем, — о его важности заявили большинство (68 процентов) сотрудников отечественных компаний, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование HeadHunter. Сервис назвал этот запрос самым ярким трендом 2022 года на рынке труда.

Исследование включало два независимых опроса и проводилось в ноябре среди 2 тысяч работников и 220 представителей компаний-работодателей. Как отметили эксперты, эмоциональное здоровье оказалось важнее для молодых сотрудников: в возрастных группах 18-24 и 25-34 года его значимость отметили 77 и 72 процента респондентов соответственно. Среди работников старше 55 лет помощь психолога считают важной только 52 процента — лидерство среди запросов к соцпакету к этой группе взяло физическое здоровье (57 процентов).

Отношение к психологическому здоровью также разнится в зависимости от профессии. Наиболее важным оно оказалось для представителей сферы искусства, массмедиа, науки и образования, маркетологов, госслужащих, HR-менеджеров, юристов, медиков, занятых в туризме и HoReCa.

В то же время, по данным HeadHunter, в большинстве российских компаний сотрудникам не предоставляют оплачиваемую программу психологической поддержки — возможностью обратиться к специалисту не располагают 72 процента опрошенных. Только каждому десятому сотруднику доступны консультации корпоративного психолога — в основном их предлагают работникам служб клиентской поддержки и образовательных учреждений, а также госслужащим.

С началом украинского конфликта в феврале 2022 года ситуация начала меняться. Согласно исследованию ANCOR «Бизнес-планы компаний», после ввода российских войск на Украину более половины (54 процента) работодателей решили предоставить своим сотрудникам возможность обратиться к корпоративному психологу.

Ранее аналитики HeadHunter заявили, что треть работников российских компаний (37 процентов) признались в желании уехать из страны. Еще 20 процентов хотели бы переехать в другой регион России, а 29 процентов вовсе не думают о смене места жительства. 4 процента опрошенных рассматривают переезд в другой город в своем регионе, а 10 процентов заявили, что уже сменили место жительства.