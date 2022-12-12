Большинство работников российских компаний признались в желании переехать

HeadHunter: 37% сотрудников российских компаний хотели бы уехать из страны

Треть работников российских компаний (37 процентов) признались в желании уехать из страны, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter. Еще 20 процентов хотели бы переехать в другой регион России, а 29 процентов — вовсе не думают о смене места жительства.

4 процента опрошенных рассматривают переезд в другой город в своем регионе, а 10 процентов заявили, что уже сменили место жительства. В целом о возможности переехать думает большинство респондентов — 61 процент. Сервис проводил исследование с 19 по 27 ноября 2022 году среди 2377 действующих работников отечественных компаний или соискателей работы в России.

Среди жителей регионов (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) преобладают желающие сменить свой субъект РФ на другой (33 процента), а жители столиц чаще говорят о стремлении переехать в другую страну (45 процентов). Наибольшая доля желающих сменить страну проживания среди менеджеров высшего звена (56 процентов), специалистов по маркетингу и рекламе (52 процента) и IT (47 процентов). Реже всего о таком желании говорят сотрудники сферы транспорта и логистики (27 процентов), бухгалтеры и юристы (по 26 процентов) и HR-менеджеры (25 процентов).

Большинство работающих россиян (64 процента), которые хотят покинуть страну, рассматривают страны ЕС, еще 43 процента думают о переезде в США, Канаду, 40 процентов — в страны Азии, 33 процента — в страны СНГ, 22 процента — ОАЭ, Саудовскую Аравию.

Основными причинами мыслей о переезде для россиян является низкая зарплата — такой ответ дали 40 процентов опрошенных. Также работников беспокоит недостаточное число компаний, к команде которых им хотелось бы присоединиться (29 процентов). В топ-5 важнейших факторов также оказались плохая экология и некомфортный климат (25 процентов), неблагоприятная городская среда (слабо развитый транспорт, отсутствие досуга, высокий уровень преступности и другое) (19 процентов) и отсутствие возможности работать по профессии (17 процентов).

В ноябре сервис «Работа.ру» выяснил, что большинство россиян (75 процентов) недовольны своими работодателями. Также большинство респондентов (72 процента) заявили, что им приходилось сталкиваться с недобросовестными работодателями. В основном это было связано с пренебрежительным отношением к работникам и их труду (79 процентов).

