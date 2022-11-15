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19:44, 15 ноября 2022Экономика

В России почти на нашлось довольных своим работодателем людей

«Работа.ру»: 75 процентов россиян недовольны своими работодателями

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Большинство россиян (75 процентов) недовольны своими работодателями, говорится в исследовании «Работы.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Только четверть опрошенных россиян (25 процентов) довольны своей текущей работой. Также большинство респондентов (72 процента) заявили, что им приходилось сталкиваться с недобросовестными работодателями. В основном это было связано с пренебрежительным отношением к работникам и их труду (79 процентов).

Почти 53 процента опрошенных отметили звонки в нерабочее время и во время отпусков, 41 процент — задержки зарплаты, а 38 процентов — невыполнение обязанностей со стороны работодателя. Еще треть респондентов рассказали, что систематически задерживались на работе по вине начальства. Нашлись и те, кто отметил злоупотребления полномочиями со стороны начальства и сложности продвижения по карьерной лестнице.

В сентябре сообщалось, что около 32 процентов трудоспособных жителей России планируют сменить работу в ближайшие месяцы, из них оптимистично настроены на поиск нового места только 46 процентов респондентов.

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Платон Щукин
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