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Россияне настроились на увольнения

«Зарплата.ру»: 32 процента россиян планирует сменить работу в ближайшие месяцы

Фото: Sigmund / Unsplash

Около 32 процентов трудоспособных жителей России планирует сменить работу в ближайшие месяцы, из них оптимистично настроены на поиск нового места только 46 процентов респондентов. Об этом говорится в исследовании «Зарплаты.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Около 26 процентов желающих сменить работу уверены, что до весны 2023 у российских компаний не будет достойных вакансий. Верят, что к декабрю этого года для соискателей расширится выбор предложений на рынке труда, 17 процентов опрошенных. Около 11 процентов всех настроившихся на увольнение респондентов сомневаются, что в ближайший год найдут достойную новую работу.

В основном россияне хотят сменить работу из-за проблем с размером и выплатами зарплаты, сокращением или закрытием организации и из-за сложностей в отношениях с руководством. Россияне считают, что проще всего осенью будет найти работу в продажах, сфере услуг и ИТ.

Президент России Владимир Путин ранее заявил об уходе 234 тысяч работников в простой, вынужденный отпуск или на неполный рабочий день — их количество почти вдвое больше, чем в начале года.

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Платон Щукин
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