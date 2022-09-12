Путин заявил об уходе сотен тысяч российских работников в простой

Президент Владимир Путин заявил об уходе 234 тысяч российских работников в простой

Президент России Владимир Путин заявил об уходе 234 тысяч работников в простой, вынужденный отпуск или на неполный рабочий день — их количество почти вдвое больше, чем в начале года, пишет РИА Новости. Число людей под рисков увольнения также растет, добавил он.

«Понятно, что в масштабах страны это все-таки небольшие цифры, но для конкретных отраслей, для предприятий и населенных пунктах, сложности возникают серьезные, и в этой связи правительству необходимо уделять должное внимание таким локальным проблемам и находить эффективные решения», — поручил Путин на совещании по экономическим вопросам.

На мероприятии глава России подчеркнул, что стране удалось избежать резкого спада в экономике и стабилизировать инфляцию после введения западных санкций. По мнению президента, Россия успешно справляется с внешним давлением. Страны Запада рассчитывали на «экономический блицкриг», но их тактика не сработала, заключил Путин.

Тем не менее, данные Банка России, Росстата и оценки экспертов показывают, что стабилизация российской экономики во втором квартале была временным явлением. В третьем квартале основные экономические показатели сменились новым падением. Так, объем входящих платежей в августе, взвешенный по доле отраслей в ВВП, снизился на процент по сравнению с уровнем второго квартала, а исходящих платежей — на 5,4 процента. Если не учитывать добычу нефтепродуктов и госуправление, входящие платежи упали на 2,5 процента.