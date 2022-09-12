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Путин заявил об отсутствии резкого спада в экономике России

Владимир Путин заявил об отсутствии резкого спада в экономике и стабилизации инфляции

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии резкого спада в экономике и стабилизации инфляции после введения западных санкций. Его слова на совещании по экономическим вопросам цитирует РИА Новости.

«Нами были оперативно реализованы действенные защитные меры, запущены механизмы поддержки ключевых отраслей, системообразующих предприятий, а также малого и среднего бизнеса. Все они нацелены на сохранение занятости и рабочих мест, на оказание адресной помощи нашим гражданам, прежде всего семьям с детьми пенсионерам. В результате реализации этого комплекса мер мы не допустили резкого спада экономики, удалось быстро стабилизировать инфляцию», — объяснил Путин.

По мнению президента, Россия успешно справляется с внешним давлением. Страны Запада рассчитывали на «экономический блицкриг», но их тактика не сработала, заключил Путин.

Ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что власти России выделят 100 миллиардов рублей на повышение устойчивости экономики. Авиаотрасль получит около 15 миллиардов рублей на расширение производства самолетов МС-21 и 25 миллиардов на поддержку системы организации воздушного движения. Власти также направят 15 миллиардов рублей на программу льготной аренды морских судов. 

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Софья Ермакова
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