Власти России направят 100 миллиардов рублей на поддержку экономики

Премьер России Мишустин: правительство направит 100 млрд рублей на поддержку экономики

Власти России выделят 100 миллиардов рублей на повышение устойчивости экономики, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Его слова передает РИА Новости.

«Правительство продолжает принимать решения по поддержке предприятий и наших граждан в условиях внешних ограничений. Президент [Владимир Путин] обращал особое внимание на необходимость помогать отраслям преодолевать трудности. Мы подробно обсуждали на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики, какие направления нуждаются в дополнительном внимании», — сообщил премьер.

Авиаотрасль получит около 15 миллиардов рублей на расширение производства самолетов МС-21 и 25 миллиардов на поддержку системы организации воздушного движения. Власти также направят 15 миллиардов рублей на программу льготной аренды морских судов. Около 8 миллиардов рублей получит Фонд развития промышленности (ФРП), 4 миллиарда правительство направит на программы мало- и среднетоннажной химии.

Кроме того, власти планируют дополнительно профинансировать разработку оборудования для производства СПГ — на это предусмотрено 2 миллиарда рублей. Около 5,5 миллиардов будет выделено Калининградской области для поддержки инвестиционных проектов и создания новых рабочих мест.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов признался, что распределение российского бюджета на ближайшие три года станет самым сложным в его профессиональной карьере. Также 8 сентября Михаил Мишустин сообщил, что нефтегазовые доходы бюджета России после введения западных санкций выросли почти на 50 процентов.

Тем не менее по итогам августа сумма дополнительных нефтегазовых доходов, рассчитанных как разница между фактическим и базовым уровнями доходом, составила 85,9 миллиарда рублей, не оправдав ожиданий Министерства финансов России. В начале августа ведомство прогнозировало дополнительный доход на уровне 359,5 миллиарда рублей. Фактическая сумма превышения над базовым уровнем оказалась на 273,6 миллиарда рублей ниже.