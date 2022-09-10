Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Минфин рассказал о сложностях с бюджетом России

Глава Минфина Силуанов: бюджет на предстоящую трехлетку будет самым сложным в моей карьере

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский бюджет на ближайшую трехлетку станет самым сложным в профессиональной карьере для главы Минфина Антона Силуанова. В этом он признался в эфире телеканала «Россия-24» в фильме, посвященном 220-летию министерства.

«Я думаю, что бюджет на предстоящую трехлетку будет самый сложный в моей профессиональной карьере», — приводит его слова ТАСС.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин говорил о росте нефтегазовых доходов бюджета России после введения западных санкций — он увеличился почти на 50 процентов. Со своей стороны глава Счетной палаты России Алексей Кудрин отмечал, что главной слабостью российской экономики по-прежнему остается зависимость от экспорта углеводородов.

А министр экономического развития Максим Решетников заверил, что ситуация в российской экономике в целом сейчас складывается лучше, чем ожидалось.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Минобороны объяснило отступление войск из Изюма и Балаклеи
Макрон обсудил с Зеленским ситуацию на ЗАЭС
Глава ДНР сообщил о тяжелой обстановке в Лимане
Минфин рассказал о сложностях с бюджетом России
Скончался автор мультфильмов про Простоквашино Владимир Вышегородцев
В Польше допустили обращение в международные суды из-за репараций
В США предрекли бунты по всей Европе из-за антироссийских санкций
Кардиолог раскрыл способ распознать высокий холестерин по глазам
Олимпийская чемпионка оценила шансы Медведева вернуть статус первой ракетки мира
126-килограммовый мужчина похудел на 31 килограмм и раскрыл секрет успеха
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.