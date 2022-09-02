Ситуацию в российской экономике оценили

Министр Решетников: ситуация в экономике складывается лучше ожиданий

Ситуация в российской экономике складывается лучше ожиданий, оценил министр экономического развития Максим Решетников. Это, по его словам, позволяет улучить прогнозы на текущий год, передает РИА Новости.

Глава Минэкономразвития указал, что в целом ситуация складывается лучше, чем ожидалось еще в марте-апреле. «Удалось поддержать экономическую активность, сдержать рост цен, не допустить дестабилизации финансовой системы и резкого сжатия экономики», — перечислил он. Решетников также уточнил, что за второй квартал ВВП упал на четыре процента — меньше, чем изначально предполагалось. Говоря о рынке труда, он отметил, что обстановка в целом остается стабильной, но указал, что зоны риска все же существуют.

В конце августа первый вице-премьер Андрей Белоусов говорил, что в текущем году спад ВВП страны будет ниже трех процентов, а в 2023-м есть шанс ограничить спад одним процентом. Белоусов отметил, что это создает очень хорошие условия для роста реальных доходов населения и бюджета.

С другой стороны, по оценкам ЦБ, по итогам текущего года падение ВВП России составит 4-6 процентов, в следующем году экономика сократится в диапазоне 1-4 процентов.