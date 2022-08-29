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Ослабление российской экономики оценили

Вице-премьер Белоусов: спад ВВП России в 2022 году, скорее всего, будет ниже 3%
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Спад ВВП России в 2022 году, скорее всего, будет ниже 3 процентов. Так перспективу ослабления экономики оценил первый вице-премьер Андрей Белоусов, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, в текущем году ВВП страны потеряет 2 с небольшим процента, а в 2023-м есть шанс ограничить спад 1 процентов. Белоусов отметил, что это создает очень хорошие условия для роста реальных доходов населения и для роста доходов бюджета.

Что касается инвестиций в страну, то, как сказал Белоусов, вопреки пессимистичному прогнозу, спад будет не очень большим. А инфляция по итогам года ожидается на уровне 12-13 процентов. «В учетом тех тенденций, которые сегодня идут, что, конечно, гораздо позитивнее и гораздо оптимистичнее, чем мы ожидали еще 2-3 месяца назад, и сопоставимо с уровнем инфляции в западных странах», — прокомментировал вице-премьер.

С другой стороны, по оценкам ЦБ, по итогам текущего года падение ВВП России составит 4-6 процентов, в следующем году экономика сократится в диапазоне 1-4 процентов. России. Регулятор полагает, что в четвертом квартале следующего года экономика начнет рост — в пределах 1-2,5 процента. Восстановительный рост продолжится в 2024 году, срок возвращения к потенциальным темпам увеличения ВВП — 2025 год.

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Платон Щукин
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