Кудрин назвал главную слабость российской экономики

Кудрин назвал зависимость от нефти и газа главной слабостью российской экономики

Главной слабостью российской экономики по-прежнему остается зависимость от экспорта углеводородов. Об этом в своем выступлении в рамках Московского финансового форума заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, передает РИА Новости.

Основной проблемой, которую порождает такая зависимость, чиновник назвал снижение эффективности многих государственных институтов. Он подчеркнул, что России необходимо научиться работать с такой слабостью, чтобы стать успешной.

Министр финансов Антон Силуанов частично согласился с Кудриным, заметив, однако, что при разумном подходе к тратам значимость проблемы снижается. Если потратить все нефтегазовые доходы и заболеть «голландской болезнью», то экономика действительно страдает, поэтому от нее нужны «прививка» и «профилактика».

В то же время, заметил глава ведомства, развитый нефтегазовый сектор одновременно является и силой России, а кроме того, он давно уже стал высокотехнологичным.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с начала санкционного конфликта с Западом, вызванного вводом российских войск на территорию Украины, нефтегазовые доходы за счет роста цен увеличились в полтора раза. Такая ситуация связана с ростом цен на нефть и газ, что во многом обусловлено восстановлением мировой экономики от кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Однако в последние месяцы продажа углеводородов стала приносить России меньше средств. В августе доходы сократились до минимума с июня 2021 года, при этом в сентябре цены на нефть и газ начали падать.