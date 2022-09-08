Мишустин рассказал о росте нефтегазовых доходов бюджета России

Премьер Мишустин заявил о росте нефтегазовых доходов российского бюджета почти на 50%

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о росте нефтегазовых доходов бюджета России после введения западных санкций — он увеличился почти на 50 процентов, пишет РИА Новости.

«Попытка ограничить энергетический экспорт привела к закономерному росту нефтегазовых доходов нашего бюджета — почти наполовину», — заявил он.

Тем не менее по итогам августа сумма дополнительных нефтегазовых доходов, рассчитанных как разница между фактическим и базовым уровнями доходом, составила 85,9 миллиарда рублей, не оправдав ожиданий Министерства финансов России. В начале августа ведомство прогнозировало дополнительный доход на уровне 359,5 миллиарда рублей. Фактическая сумма превышения над базовым уровнем оказалась на 273,6 миллиарда рублей ниже.

Страны «Большой семерки» ввели потолок цен на российскую нефть. Ее стоимость ограничат с 5 декабря, а нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года. До объявления G7 российский вице-премьер Александр Новак и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявили, что Россия не будет сотрудничать со странами, установившими предельный уровень цен на ее нефть, и найдет другие рынки сбыта.

Кроме того, 9 сентября состоится заседание европейского Совета по транспорту, телекоммуникациям и энергетике, где Еврокомиссия предложит ввести предельную цену и на газ из России. Президент России Владимир Путин подтвердил слова Пескова и заявил, что страна полностью перестанет поставлять нефть и газ тем государствам, которые попытаются ввести потолок цен на сырье из России.

