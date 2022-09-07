Снижение цен на нефть объяснили

Аналитик Громов заявил, что мировые цены на нефть снизились из-за рецессии

Снижение цен на нефть в мире в основном связано с замедлением ведущих экономик, считает главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов в интервью РИА Новости.

«Мы видим, что, по сути, рецессия уже началась в США, и явные признаки надвигающейся рецессии в Европе. Это означает, что высока вероятность снижения спроса на нефть, что может привести к переизбытку предложения нефти и соответственно толкает цены вниз», — пояснил он.

По его словам, с этим также связано недавнее решение ОПЕК+ снизить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в октябре относительно планов по увеличению в сентябре. «ОПЕК+ тоже видит фактор рецессии как основной фактор снижения цен на нефть», — отметил он.

В то же время Громов полагает, что на цены могут влиять и заявления представителя американских властей, что Индия готова рассматривать возможность присоединиться к предложенному G7 ограничению цен на российскую нефть. Аналитик пояснил, что трейдеры могли воспринять это как сигнал к тому, что ценовая ситуация на рынке нефти будет приходить в норму.

«Потому что Россия в таких условиях все равно будет поставлять нефть своим партнерам. Мало кто в мире верит, что Россия полностью остановит экспорт нефти», — сказал Громов.

Эксперт также призвал не сбрасывать со счетов перспективы заключения иранской сделки. По его словам, на танкерах хранится 100 миллионов баррелей иранской нефти, которая может выйти на рынок сразу после заключения ядерной сделки.

При этом, отметил Громов, оснований считать коррекцию цен долгосрочной пока нет. Дальнейшее движение котировок будет зависеть от масштабов рецессии, решений ОПЕК+ о сокращении добычи, а также реальных действий России на ограничение поставок нефти на рынок, если против нее будет все же будет введен потолок цен.

Во время торгов в среду, 7 сентября, цена нефти эталонной марки Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель. Это произошло впервые с начала февраля. По состоянию на 16:20 мск ноябрьские фьючерсы Brent потеряли порядка 3 процентов — баррель стоит 89,86 доллара.

