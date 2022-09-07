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Экономика

Цена нефти опустилась ниже 90 долларов

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель впервые с начала февраля
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Jason Reed / Reuters

Во время торгов в среду, 7 сентября, цена нефти эталонной марки Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель. Это произошло впервые с начала февраля, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

По состоянию на 16:20 по московскому времени ноябрьские фьючерсы Brent потеряли порядка 3 процентов — баррель стоит 89,86 доллара. Стоимость октябрьских фьючерсов на WTI снизилась на 3,43 процента, до 83,88 доллара.

Ограничение цен на российскую нефть в настоящее время готовят страны G7. Таким образом они хотят сократить доходы России, чтобы уменьшить возможности Москвы финансировать боевые действия на Украине. Кремль считает, что желание западных стран ограничить цены на поставляемые Россией нефть и газ является глупостью, поскольку его реализация приведет к повышению цен.

Brent от TradingView
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Платон Щукин
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