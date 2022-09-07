Путин возмутился желанием Запада ограничить цены на нефть и газ из России

Путин назвал глупостью идею Запада ограничить мировые цены на российские нефть и газ

Желание западных стран ограничить цены на поставляемые Россией нефть и газ является глупостью, поскольку его реализация приведет к повышению цен. Об этом в рамках дискуссии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РБК.

«Мы основывались всегда на долгосрочных контрактах. Все должны быть уверены в стабильности. Они настаивали на спотовых ценах, навязали дурацкие решения», — возмутился глава государства.

По словам Путина, у России нет никаких проблем с реализацией энергоресурсов, потому что рядом есть такая большая экономика, как Китай. Глава государства добавил, что европейский рынок перестал быть премиальным, так как после начала боевых действий на Украине «американцы перенаправили свои танкеры в Китай, потому что там было выгодней продавать».

Президент не уточнил, каким образом Россия планирует перенаправить поставляемый в Европу газ в Китай или каким-либо другим импортерам. По состоянию на 2022 год по газопроводу «Сила Сибири», единственному на китайском направлении, будет поставлено порядка 15 миллиардов кубометров газа. В прошлом поставки в европейские страны достигали 200 миллиардов кубометров в год. Только по остановленному в начале сентября «Северному потоку» проходило 55 миллиардов.

После выхода «Силы Сибири» на полную мощность поставки достигнут 38 миллиардов кубометров. В случае запуска дальневосточного маршрута, строить который еще не начинали, они достигнут 48 миллиардов.

Также неизвестно, на основании какой информации Путин говорит о потере Европой статуса премиального рынка. Премиальным называется рынок, продавать на котором можно дороже, чем в среднем в мире. До начала газового кризиса прошлой осенью таковым считался азиатский рынок, однако в первом полугодии страны ЕС начали перебивать предложения из этого региона. В результате уже в июне экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу вырос в три раза.

Ограничение цен на российскую нефть в настоящее время готовят страны G7. Таким образом они хотят сократить доходы России, чтобы уменьшить возможности Москвы финансировать боевые действия на Украине. Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что присоединиться к таким мерам может Индия, которая в первой половине 2022 года активно скупала российскую нефть с рекордными скидками.