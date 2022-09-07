США заявили о планах Индии обсуждать потолок цен на российскую нефть

Минфин США: Индия посылает сигналы о готовности обсуждать потолок цен на российскую нефть

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил о готовности Индии обсуждать ограничение цен на российскую нефть. Об этом он сообщил изданию Bloomberg.

Он рассказал, что с ним связался министр нефти Индии Хардип Сингх Пури. «На выходных я получил воодушевляющее сообщение от министра нефти Индии о том, что они рассматривают присоединение», — поделился Адейемо.

2 сентября министры финансов стран «Большой семерки» договорились о введении потолка цен на российскую нефть. При этом государства-члены G7 намерены создать специальный механизм смягчения, который поможет наиболее уязвимым и нуждающимся странам получать доступ к топливу из Москвы.

Осторожная позиция Азии

6 сентября министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури высказался о предложении стран G7, которые призывают ввести ограничения цен на российскую нефть. Он указал, что сейчас неизвестно, какие страны поддержат предложение «Семерки» и какие последствия повлечет за собой это решение.

Пури напомнил, что Индия встречалась с критикой из-за увеличения поставок нефти из Москвы. У министра нет «морального конфликта» на этом фоне, поскольку он чувствует моральный долг перед жителями Индии.

Европейцы покупают за один день больше, чем я за квартал. Но да, мы будем покупать в России, мы будем покупать где угодно Хардип Сингх Пури министр нефти и газа Индии

Ранее издание Economic Times предположило, что Индия может нарастить закупки нефти у России на фоне новых ограничений со стороны Евросоюза, хотя в июле и августе снижала их. По данным аналитиков компании Vortexa, в августе Индия закупила свыше 738 тысяч баррелей нефти у России — это на 18 процентов меньше показателей июля и почти на четверть меньше июньских закупок.

При этом Индия и Китай уже попросили увеличения поставок у иракской нефтяной госкомпании SOMO, сообщил руководитель организации Алаа Аль-Ясири. Он уточнил, что получать больше нефти от Ирака, второго по величине производителя ОПЕК, захотели и другие азиатские страны.

Тем не менее, Пекин выступил против потолка цен на российскую нефть. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что нефть имеет большое значение для обеспечения глобальной энергетической безопасности. Она понадеялась, что государства G7 пересмотрят этот вопрос и примут конструктивные решения.

Ответ России на действия G7

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что Россия нашла способ избежать риска санкций на страхование нефти, изучая возможность сотрудничества с компаниями из дружественных стран, а также создание собственного страховщика. Он добавил, что речь может идти в том числе о создании такой компании в России.

Ранее Россия придумала ответ Западу на введение потолка цен на нефть — страна предложила нескольким азиатским странам долгосрочные контракты на поставку нефти с большими скидками. Таким образом Россия пытается помешать переговорам членов «Большой семерки» об исключении для третьих стран из готовящегося запрета ЕС на страхование перевозок топлива.

До этого вице-премьер Александр Новак предупредил, что Россия остановит поставки нефти странам, которые введут ограничение цен на сырье. Российский политик назвал соответствующий план руководства стран G7 полным абсурдом.

Для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения, мы им не будем поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях Александр Новак вице-премьер России

В свою очередь замруководителя направления «Экономика отраслей» ТЭК ЦСР Сергей Колобанов заявил, что российская нефть не должна закончиться до тех пор, пока на нее есть спрос.