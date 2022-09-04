Экономист определил сроки истощения запасов нефти в России

Аналитик Колобанов: нефть в России не закончится, пока на нее есть спрос

Заместитель руководителя направления «Экономика отраслей» ТЭК ЦСР Сергей Колобанов определил, на какое время хватит нефти в России. Об этом он сообщил РИА Новости.

По словам эксперта, российский энергоресурс не должен закончиться до тех пор, пока на него есть спрос. «В крайнем случае есть еще технологии получения синтетического жидкого топлива из других ресурсов (газ, уголь), которые в текущих экономических условиях неконкурентоспособны, но вполне могут быть использованы», — успокоил Колбанов.

Основным потребителем нефтепродуктов он назвал автомобили с двигателями внутреннего сгорания, которые уже пробуют заменить на электрокары.

Согласно данным Госкомиссии по запасам полезных ископаемых, общее зафиксированное количество российской нефти составляет 19 миллиардов тонн. Отмечается, что запасы нефти имеют обширную классификацию. Аналитик спрогнозировал, что при поддержании текущего уровня добычи нефти, которые равен около 500 миллионам тоннам в года, ее хватит еще минимум на 20 лет. Однако через 40 лет запасы уже будут исчерпаны, предполагает Колбанов, подчеркивая, что эти данные могут колебаться из-за геологоразведочных работ.

Ситуация с газом обстоит более радужно, продолжил специалист. Долгосрочные перспективы топлива обнадеживающие, поскольку оно считается переходным. «По газу Россия обеспечена еще большими запасами и ресурсами — более 74 триллионов кубометров извлекаемых запасов и около 190 триллионов кубометров прогнозных ресурсов. Считается, что этого хватит на 80-100 лет добычи», — сказал аналитик.

Он пояснил, что вместе с тем газ является одним из ключевых топлив для производства электроэнергии, на которую будет увеличивать спрос на фоне развития электромобилей.

В сентября Министерство финансов России проинформировало о снижении средней цены в августе на 4,7 процента по сравнению с июлем.