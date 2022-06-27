США резко нарастили поставки газа в Европу

В Белом доме сообщили, что экспорт СПГ в Европу вырос в три раза в годовом выражении

США c марта, после начала российской военной операции на Украине, резко нарастили объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу — почти в три раза в годовом выражении. Об этом сообщает Белый дом в пресс-релизе на своем сайте.

Глобальный экспорт СПГ в Европу также вырос на 75 процентов, уточняется в сообщении. Для оптимизации процесса Еврокомиссия и страны Евросоюза создали Энергетическую платформу ЕС, «чтобы координировать действия по обеспечению надежных и диверсифицированных энергетических поставок в ЕС, включая общую закупку трубопроводного газа, СПГ и водорода», говорится в публикации. Комиссия также создала первую Региональную платформу для обеспечения топливом Юго-Восточной Европы, которая сильно зависит от российских поставок.

В конце марта президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявили о создании совместной рабочей группы по сокращению зависимости от ископаемого топлива из России. Поставки СПГ из США должны вырасти на 15 миллиардов кубометров, тогда как Россия в 2021 году поставила в Европу 150-155 миллиардов кубометров газа.

В будущем американские компании рассчитывают наращивать мощности по сжижению газа. Предполагается, что поставки СПГ от предприятий страны в перспективе трех лет увеличатся на десятки миллионов тонн. Так, крупнейший оператор СПГ-мощностей в США Cheniere Energy договорился об увеличении выпуска СПГ на заводе Corpus Christi с 15 миллионов до 25 миллионов тонн.