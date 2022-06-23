Компании в США начали готовиться к увеличению поставок газа

Американская Cheniere Energy увеличит поставки СПГ на мировой рынок на 10 миллионов тонн

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) от американских компаний в перспективе трех лет увеличатся на десятки миллионов тонн. Американские компании утверждают инвестиционные решения, которые позволят им наращивать мощность по сжижению, пишет «Коммерсантъ».

Крупнейший оператор СПГ-мощностей в США Cheniere Energy договорился об увеличении выпуска СПГ на заводе Corpus Christi с 15 миллионов тонн до 25 миллионов. Поставки нового топлива пойдут на рынок в конце 2025 года.

После волн 2016-2017 и 2020-2022 годов производители начали готовиться к третьей экспансии на мировой рынок. Ранее в мае компания Venture Global приняла инвестрешение по первой фазе проекта Plaquemines LNG, мощность которого составит 12 миллионов тонн. Как отмечает независимый эксперт Александр Собко, велика вероятность, что до конца года примут решение и по второй фазе несколько меньшей мощности, потому что собрано уже достаточно контрактов. Компания Tellurian продолжает сбор заявок для инвестрешения по Driftwood LNG.

Потребность в СПГ в мире резко выросла после того, как Европа на фоне ввода российских войск на территорию Украины приняла решение отказаться от газа из России. США обязались дополнительно поставить через океан 15 миллиардов кубометров газа в нынешнем году и по 50 миллиардов кубометров в следующие годы.

Этот план близок к исполнению. За пять месяцев экспорт достиг 25 миллиардов кубометров против 10,2 миллиарда за тот же период прошлого года. Сложности возникают с инфраструктурой внутри ЕС, где не хватает мощностей по регазификации.

Для решения этой проблемы немецкая энергетическая компания RWE AG по поручению правительства Германии в мае зафрахтовала две плавучие установки (FSRU) для регазификации СПГ. Они позволят поставлять на рынок до 14 миллиардов кубометров газа после регазификации.

Впрочем, эксперты не исключают, что общий рост потребления природного газа в мире сократит количество свободных объемов СПГ, которые можно было бы направить на европейский рынок.