Германия договорилась с США о долгосрочных поставках газа

Немецкая компания подписала с американской соглашение на поставку СПГ

Немецкая компания EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG подписала долгосрочное соглашение о покупке сжиженного природного газа (СПГ) у американского экспортера Venture Global LNG, пишет Bloomberg.

Согласно совместному заявлению, компания из США будет поставлять EnBW 1,5 миллиона тонн СПГ в год начиная с 2026 года. Договор заключен сроком на 20 лет. Германия срочно стремится сократить зависимость от российского газа, отмечет издание. Страна в настоящее время не имеет инфраструктуры для импорта СПГ, но она должна стать его крупным покупателем в течение года, поскольку ускоряет строительство новых терминалов. Немецкая RWE AG в мае тоже подписала договор о покупке СПГ у США.

Ранее стало известно, что в Германии придумали новый способ пополнить запасы газа к следующей зиме на фоне снижения поставок от «Газпрома». Несколько крупных промышленных потребителей согласились экономить, чтобы разместить дополнительные объемы в хранилищах.

К 1 октября страна планирует довести уровень запасов в хранилищах до 80 процентов, к 1 ноября — до 90 процентов. Нынешний уровень запасов превышает 57 процентов.