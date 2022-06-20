Германия придумала новый способ запастись газом

Замминистра экономики ФРГ Кришер заявил, что крупные потребители согласились экономить газ

В Германии придумали новый способ пополнить запасы газа к следующей зиме на фоне сокращения поставок от российского «Газпрома». Несколько крупных промышленных потребителей согласились экономить, чтобы разместить дополнительные объемы в хранилищах, пишет Bloomberg со ссылкой на заявления замминистра экономики ФРГ Оливера Кришера.

Конкретные компании Кришер назвать отказался, однако заявил, что их потребление «очень велико». По его словам, промышленные гиганты примут участие в аукционе, которое правительство намерено проводить для восполнения запасов.

Он стартует нынешним летом, участники получат выплаты за сэкономленный за счет снижения потребления газ. Конкретная схема проведения аукциона пока обсуждается.

К 1 октября страна намерена довести уровень запасов в хранилищах до 80 процентов, к 1 ноября — до 90 процентов. Текущий уровень запасов превышает 57 процентов, свидетельствуют оценки Федерального сетевого агентства ФРГ.

Необходимость сократить потребление газа уже заставила Германию решиться на возобновление работы угольных электростанций, чтобы избежать дефицита топлива зимой. Аналогичные меры оценивает и Австрия.

«Газпром» в июне объявил, что вынужден сократить поставки газа в Европу по «Северному потоку» на фоне проблем с возвратом из ремонта необходимых для прокачки агрегатов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки в полном объеме возможны при возвращении отремонтированных турбин.

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