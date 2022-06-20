Германия и Австрия вернутся в «угольный век»

Германия и Австрия возродят угольную промышленность на фоне сокращения поставок газа

Германия планирует возобновить работу угольных электростанций и профинансировать обеспечение газом на зиму, что обойдется властям примерно в 15 миллиардов евро, пишет Bloomberg.

Главная экономика Европы вынуждена возвращаться в «угольный век» на фоне сокращения поставок российского газа. Возрождение заводов, сжигающих сильно загрязняющее ископаемое топливо, является последним признаком того, что борьба Европы с климатом отходит на второй план, отмечает издание.

«Это своего рода армрестлинг, в котором у Путина на данный момент более длинная рука. Но это не значит, что мы не можем добиться более сильной руки», — заявил министр экономики Роберт Хабек, член движения «Зеленые», выступающего за защиту окружающей среды. Немецкие газовые хранилища заполнены примерно на 57 процентов. Крупнейшая экономика Европы по-прежнему зависит от России в обеспечении 35 процентов своей потребности в газе. Австрия тоже задумалась над возрождением угольной промышленности.

Государственной компании Verbund AG было приказано подготовить законсервированную угольную электростанцию ​​Меллах к работе. Электростанция, расположенная в 200 километров к югу от Вены, была закрыта два года назад. На тот момент это сделало Австрию второй европейской страной, полностью отказавшейся от использования угля.

С начала 2022 года европейские страны импортировали угля из Южной Африки на 40 процентов больше, чем за весь 2021 год.