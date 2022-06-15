Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Европа нашла замену российскому углю

С начала 2022 года Европа закупила угля из Южной Африки на 40% больше, чем за 2021 год

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

С начала 2022 года европейские страны импортировали угля из Южной Африки на 40 процентов больше, чем за весь 2021 год, пишет Reuters. В условиях обострившегося конфликта на Украине Европа стремится найти замену российскому топливу.

Через крупнейший в Африке угольный терминал порта Ричардс-Бей (RBCT) в европейские страны к концу мая было доставлено 3,2 миллиона тонн угля по сравнению с 2,3 миллиона тонн в 2021 году. Так, «грязное» топливо уже получили Нидерланды, Италия, Франция, Испания, Польша, Дания, Германия и Украина. Некоторые страны, например, Испания, Польша и Германия начали закупать уголь только после начала российской военной спецоперации.

Четвертой страной по импорту африканского угля стали Нидерланды — на их долю пришлось 5,76 процента от общего объема поставок RBCT. По сравнению с 2021 годом поставки топлива во Францию увеличились почти в семь раз — с 68 тысяч тонн за прошлый год до 464,4 тысячи тонн за первые пять месяцев этого года. Помимо европейских стран, возможностью импортировать уголь из Африки воспользовалась и Япония, которая также планирует запретить поставки топлива из России. С начала января 2022 года государство получило 388 тысяч тонн угля, что почти в два раза больше, чем в 2021 году.

Материалы по теме:
На санкционных дрожжах. Российский рубль рекордно укрепился к доллару. Почему это произошло и ждать ли роста валюты?
На санкционных дрожжах.Российский рубль рекордно укрепился к доллару. Почему это произошло и ждать ли роста валюты?
21 мая 2022
ЕС решил частично запретить импорт нефти из России. Что входит в шестой пакет антироссийских санкций?
ЕС решил частично запретить импорт нефти из России.Что входит в шестой пакет антироссийских санкций?
31 мая 2022

Евросоюз начал постепенно отказываться от ископаемого топлива из России на фоне проведения специальной военной операции на Украине. В начале апреля ЕС согласовал пятый пакет антироссийских санкций, в который вошел запрет на импорт угля из страны. Эмбарго вступит в силу с августа 2022 года.

Экспорт российского угля в марте сократился на 5 процентов в годовом выражении, а в первом квартале — на 2,2 процента. После того, как Европа начала отказываться от поставок из России, поставщики не смогли оперативно перенаправить товар в Азию. Европа в первый месяц весны снизила импорт российского угля почти в два раза — до 3 миллионов тонн.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Медведев усомнился в существовании Украины через два года
Мэттью Перри сообщил о выпуске мемуаров о сериале «Друзья» и своей зависимости
Грузия отменила все ограничения для туристов
Минобрнауки заявило о невозможности отказа от бакалавриата и магистратуры
У россиян появилась возможность купить товары IKEA
Диетолог назвала серьезную опасность для любителей детокс-диет
Российский косметолог назвала способы избавиться от темных кругов под глазами
Скончалась девочка из группы сбитых машиной под Москвой детей-велосипедистов
Российского заключенного осудили за участие в массовых беспорядках
ЦСКА объявил нового главного тренера
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.